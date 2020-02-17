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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif
Sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı veremeyen Kolombiyalı golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 17.02.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 11:40
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