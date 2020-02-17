17 Şubat 2020, Pazartesi

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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif

Sezonun ikinci yarısında aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen katkıyı veremeyen Kolombiyalı golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 11:40
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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif

Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek üçüncü sıraya yükselen ve zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da gündem Radamel Falcao...

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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif

Ligin 18. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Yeni Malatyaspor maçıyla yeniden formasına kavuşan Kolombiyalı yıldız ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif

İspanya'da yayın yapan Cadenaser, adı daha önce David Beckham'ın da ortakları arasında bulunduğu Inter Miami ile anılan Falcao'nun eski kulübü Atletico Madrid'in nabız yokladığı duyuruldu.

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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif

Haberde, uzun süre PSG forması giyen Edinson Cavani için nabız yoklayan Madrid ekibine Radamel Falcao'nun önerildiği belirtildi.

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İspanyol basını duyurdu! Radamel Falcao için sürpriz teklif

MENDES FALCAO'YU ATLETICO'YU ÖNERDİ

Menajer Jorge Mendes'in acil durum planı çerçevesinde Atletico Madrid'e 34 yaşındaki Kolombiyalı'yı sunduğu ancak transfer için bonservis bedeli ödemek istenmemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği haberin devamında yer aldı.

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