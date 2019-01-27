27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan John Guidetti hamlesi!

Forvet arayışları bitmek bilmeyen Galatasaray'ın Alaves'te forma giyen John Guidetti ile ilgilendiği öne sürüldü. Aslan, 26 yaşındaki santrforu tapusuyla almak istiyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 11:01
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Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

Transfer döneminin bitmesine 4 gün kalmasına rağmen herhangi bir golcüye imza attıramayan Galatasaray için yeni bir isim gündeme geldi.

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Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

Galatasaray adına kuzey ülkelerinde scoutluk yapan eski golcü Elmander'in daha önce önerdiği John Guidetti'nin yine daha listeye girdiği iddia edildi.

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Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

İspanyol ekibi Alaves'te top koşturan 26 yaşındaki santrforun tapusuyla alınmak istediği kaydedildi.

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Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

Bu sezon Alaves'te 14 maçta sadece 1 asist yapan Guidetti için Elmander, "Kaliteli biri" demişti.

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Galatasaraydan John Guidetti hamlesi!

BOLUSPOR MAÇINA YETİŞİYOR
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, önceki gün takımla İzmir'e gelmemiş, İstanbul'da transfer görüşmeleri yapmıştı.

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