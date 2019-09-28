28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Süper Lig'de nefesler tutuldu! Tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri..

Giriş Tarihi: 28.09.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 19:02
  • 1
  • 22
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

GALATASARAY

Muslera

  • 2
  • 22
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Mariano

  • 3
  • 22
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Luyindama

  • 4
  • 22
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Marcao

  • 5
  • 22
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Nagatomo

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör