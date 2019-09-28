28 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev maç için hazırlıklarını tamamlayan iki ezeli rakip, maç saatini beklemeye koyuldu. Teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal, derbide sahaya sürecekleri 11'leri belirlerken, Terim'den maçın başlamasına saatler kala sürpriz bir değişiklik geldi. İşte dev derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 15:44
  • 1
  • 58
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

Ve Süper Lig'de derbi zamanı geldi, çattı... 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk derbisi bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

  • 2
  • 58
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

Saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

  • 3
  • 58
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Türk Telekom Stadı'nda 390. kez kozlarını paylaşacak. Müthiş bir heyecan fırtınasına sahne olması beklenen dev mücadelede iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

  • 4
  • 58
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

  • 5
  • 58
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör