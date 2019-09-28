Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu! Fatih Terim'den sürpriz değişiklik

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev maç için hazırlıklarını tamamlayan iki ezeli rakip, maç saatini beklemeye koyuldu. Teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal, derbide sahaya sürecekleri 11'leri belirlerken, Terim'den maçın başlamasına saatler kala sürpriz bir değişiklik geldi. İşte dev derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





