10 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da bu unvanını korumak isteyen Galatasaray'da gündemdeki bir numaralı isim olan Ever Banega transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istedi ancak Sevilla'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcunun geleceği belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 19:21
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"