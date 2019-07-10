10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da bu unvanını korumak isteyen Galatasaray'da gündemdeki bir numaralı isim olan Ever Banega transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istedi ancak Sevilla'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcunun geleceği belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 19:21
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Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına çifte şampiyonluk yaşatan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, orta saha ve forvet bölgelerine de takviye yapmak istiyor.

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Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Cimbom'un transfer gündeminde en tepede yer alan isim Sevilla forması giyen Arjantinli orta saha Ever Banega...

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Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili sarı-kırmızılıları üzen gelişmeler yaşandı.

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Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

DHA'nın haberine göre; Galatasaray'ın transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak istediği Ever Banega için Sevilla olumsuz yanıt verdi.

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