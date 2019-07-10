Ever Banega transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da bu unvanını korumak isteyen Galatasaray'da gündemdeki bir numaralı isim olan Ever Banega transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istedi ancak Sevilla'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcunun geleceği belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 19:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





