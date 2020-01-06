Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Süper Lig'de ilk devrenin kapanmasıyla beraber tüm gözler transfere çevrildi. Özellikle, yaptığı flaş transferlere rağmen beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray ve son haftalarda toparlanan Fenerbahçe'nin ses getirecek transferler yapması bekleniyor. Fakat iki kulübün de karşı karşıya geldiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Peki kim bu oyuncu? İşte o isim ve transferdeki tüm ayrıntılar...