06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Süper Lig'de ilk devrenin kapanmasıyla beraber tüm gözler transfere çevrildi. Özellikle, yaptığı flaş transferlere rağmen beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray ve son haftalarda toparlanan Fenerbahçe'nin ses getirecek transferler yapması bekleniyor. Fakat iki kulübün de karşı karşıya geldiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Peki kim bu oyuncu? İşte o isim ve transferdeki tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 15:02
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasıyla kulüpler kadro güçlendirme çalışmaları için girişimlerini hızlandırdı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Bu kulüplerin başında da ezeli rakip olan Fenerbahçe ve Galatasaray geliyor. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe, devreyi son haftalarda yakaladığı çıkışla 31 toplayarak 4. sırada tamamladı ve görece iyi bir ilk yarı performansı sergiledi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Galatasaray'da ise ilk yarı için gidişat pek de parlak değil. Büyük umutlarla yapılan transferler sonrasında yepyeni bir çehre ile start veren sarı-kırmızılılar beklenilenin çok altında bir performans sergileyerek 27 puanla 7. sırada kendine yer bulabildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Öte yandan iki kulübün sahadaki rekabetinin yanında transferde de büyük çekişmesi sürüyor. Transfer sezonlarında sık sık karşıya gelen ligin iki dev ekibi bu kez 32 yaşındaki Fransız yıldız Hatem Ben Arfa için karşı karşıya gelmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialara göre bonservisi elinde bulunan, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen Hatem Ben Arfa'dan transfer cevabı gelmişti.

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