06 Ocak 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray ve Fenerbahçe transferini istemişti! Eski Beşiktaşlı...
Süper Lig'de ilk devrenin kapanmasıyla beraber tüm gözler transfere çevrildi. Özellikle, yaptığı flaş transferlere rağmen beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray ve son haftalarda toparlanan Fenerbahçe'nin ses getirecek transferler yapması bekleniyor. Fakat iki kulübün de karşı karşıya geldiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Peki kim bu oyuncu? İşte o isim ve transferdeki tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.01.2020 15:02
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...