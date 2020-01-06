Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig'de top koşturan Marcelo Leipzig'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...