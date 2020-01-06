06 Ocak 2020, Pazartesi

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Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig'de top koşturan Marcelo Leipzig'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Cimbom, Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:51
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Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte tüm dikkatini ara transfer dönemine veren Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı.

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Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladı.

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Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Cimbom, sezon başında da transferi için uğraştığı ancak Everton'ın 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı yıldız oyuncu için Fransız ekibine 750 bin Euro, oyuncuya ise 650 bin Euro ödeyecek.

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Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Onyekuru'yu resmen açıklayan ve transferde hız kesmeyen Cimbom, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı oyuncu ile birlikte Marcelo Saracchi'yi de KAP'a bildirdi.

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Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Uruguaylı sol bekin gün içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sarı-kırmızılıların Saracchi transferlerini resmen açıklaması bekleniyor.

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