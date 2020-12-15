15 Aralık 2020, Salı

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin, adı sezon öncesi Fenerbahçe ile de anılan başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun da sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 18:59
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere çıkışa geçerek zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle rotasyonunu genişleterek şampiyonluğa uzanmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Cimbom, hem Türkiye'den hem de dünyanın çeşitli yerlerinden birçok ismi gündemine alırken teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Tecrübeli çalıştırıcı kiralık oyuncu transferine sıcak bakmadığını söylerken, uygun maliyetli oyunculara yöneleceklerini belirtmişti.

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