Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Ocak ayında imzalar atılacak

Ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin, adı sezon öncesi Fenerbahçe ile de anılan başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun da sarı-kırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 18:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 18:59 ABONE OL