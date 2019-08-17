17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao hafta içi İstanbul'da

Denizli mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak oyuncunun yüzde 99 bittiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Falcao cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi bile belli oldu. İşte gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 08:22
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Falcao hafta içi İstanbul'da

Galatasaray camiasının gelmesi için gün saydığı Radamel Falcao, beklendiği gibi Monaco'nun Metz maçı kadrosuna dahil edildi.

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Falcao hafta içi İstanbul'da

Monaco Teknik Direktörü Jardim'in isteği doğrultusunda takımla bir maça daha çıkacak olan 33 yaşındaki santrfor, ardından Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

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Falcao hafta içi İstanbul'da

Denizli mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak oyuncunun yüzde 99 bittiğini söyledi.

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Falcao hafta içi İstanbul'da

Monaco ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Albayrak, "2. Başkan Petrov ile çok samimi görüşme yaptık. Falcao ile fotoğraflar çekildik.

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Falcao hafta içi İstanbul'da

Onların başkanı bizim başkan ile yemek yiyecek. Bundan sonraki transferlerde karşılıklı görüşeceğiz.

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