17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Falcao hafta içi İstanbul'da
Denizli mağlubiyeti sonrası mikrofonlara konuşan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak oyuncunun yüzde 99 bittiğini söyledi. Bu gelişmelerin ardından Falcao cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi bile belli oldu. İşte gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 08:22
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