31 Aralık 2020, Perşembe

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Galatasaray gurbetçi avında! Emre Akbaba'nın yerine gelecek

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenilen performansın alınamadığı Emre Akbaba ile yeni sözleşme konusunda görüşmeler çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı alternafini belirledi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 09:50
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Galatasaray gurbetçi avında! Emre Akbaba'nın yerine gelecek

Gelecek sezon Galatasaray'ın kadrosu yüzde 20 oranında küçülecek. Bu nedenle oyuncuların maaşları da düşürülecek. Bunlardan birisi de Emre Akbaba...

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Galatasaray gurbetçi avında! Emre Akbaba'nın yerine gelecek

1.75 milyon euro alan Emre, 250 bin euro indirim yapmıştı. Ancak yeni dönemde bu ücretin ödenmesi de zor.

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Galatasaray gurbetçi avında! Emre Akbaba'nın yerine gelecek

Emre'ye 1.25 milyon euro teklif edilirken Emre'nin şimdilik bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor.

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Galatasaray gurbetçi avında! Emre Akbaba'nın yerine gelecek

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'nın alternatifini Almanya'da buldu. İşte detaylar...

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Galatasaray gurbetçi avında! Emre Akbaba'nın yerine gelecek

Galatasaray, Bundesliga tecrübesi olan sürekli forma şansı yakalayan Salih Özcan'la, Emre Akbaba'nın yerini dolduracak. Hem de Emre'nin oynadığının yarı rakamına...

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