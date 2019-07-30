30 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor
Spor toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Fatih Terim'in kadroda görmek istediği futbolcunun transferinde sona geldi. Hafta sonu İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:15
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