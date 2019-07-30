30 Temmuz 2019, Salı

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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Spor toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Fatih Terim'in kadroda görmek istediği futbolcunun transferinde sona geldi. Hafta sonu İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:15
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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda bir transferi daha açıklamak üzere.

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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Cimbom, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyu hafta sonu İstanbul'a getirecek.

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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Fatih Terim'in uzun süredir kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun en kısa zamanda imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

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Galatasaray transferi bitirdi! Hafta sonu geliyor

Galatasaray, yılan hikayesine dönen Emre Mor transferini açıklamaya hazırlanıyor.

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