30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde büyük sürprizler yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Başakşehir'in golcüsü haber yolladı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 11:23
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Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala heyecan iyice artmaya başladı.

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Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler transferde gaza bastı.

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Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Transfer döneminin en büyük sürprizi ise Galatasaray ile Başakşehir arasında yaşanıyor.

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Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Başakşehir'in tecrübeli golcüsü sarı-kırmızılı ekibe haber yollayarak yeni sezonda, Cimbom'un formasını giymek istediğini dile getirdi.

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Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı

Yönetim gelen bu isteği Fatih Terim'e ileterek transferin gerçekleşebilme durumunu araştırmaya başladı.

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