30 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Başakşehir'in golcüsü Galatasaray'a haber yolladı
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde büyük sürprizler yaşanıyor. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Başakşehir'in golcüsü haber yolladı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili son kararı Fatih Terim verecek.
Giriş Tarihi: 30.07.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 11:23
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"