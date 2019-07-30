30 Temmuz 2019, Salı
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Fatih Terim'in Avusturya kampı raporu belli oldu!
Yeni sezon öncesi Galatasaray açısından en önemli hazırlık etabı olan Avusturya kampı, Bordeaux maçıyla sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye'ye dönerek, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Şu ana kadar 3 özel maç yapan Cim Bom, Alman rakiplerinden Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 mağlup olurken, Bordeaux ile oynanan mücadele 3-1 galip olmuştu. Kamp sonrası Fatih Terim'in raporu da ortaya çıktı. İşte Terim'in Avusturya raporu...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 09:09
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