26 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray transferde şov yapacak! 3 yıldız KAP'a bildirilecek
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem ligde şampiyonluğa oynayan hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Cimbom bir hafta içerisinde 3 yıldız futbolcuyu KAP'a bildirerek, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 17:23
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