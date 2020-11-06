Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'nin eski yıldızını takıma katmak için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar...



