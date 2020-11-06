06 Kasım 2020, Cuma

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Transfer döneminde istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'nin eski yıldızını takıma katmak için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 12:23
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Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Sezon başında istediği transferleri yapamayan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Seri ve Lemina'nın ayrılmasından sonra orta sahaya sadece Etebo transferini yapan Aslan'da, hedef orta saha transferi.

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Teknik Direktör Fatih Terim'de orta saha için regista transferini istediğini açık bir şekilde dile getirmişti.

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Yabancı sınırının önümüzdeki sezon için belirsiz olması Cimbom'u yerli takviyesine yönlendirdi.

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Fatih Terim Fenerbahçe'nin eski yıldızını istedi! Galatasaray devreye girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor formasıyla iyi bir performans gösteren Salih Uçan'ın kadroya katılmasını istedi.

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