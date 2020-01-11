Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. Sağ ve sol kanattan sonra, forvet hattının da yaş ortalamasını geri çekmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Radamel Falcao ile o ismin birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri