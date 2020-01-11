11 Ocak 2020, Cumartesi

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Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Galatasaray transferde durmak bilmiyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor. Sağ ve sol kanattan sonra, forvet hattının da yaş ortalamasını geri çekmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Radamel Falcao ile o ismin birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.01.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 07:32
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Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

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Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Falcao'nun yanına o isim geliyor...

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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