13 Haziran 2020, Cumartesi

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Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında çıktığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Terim, dev karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini büyük ölçüde belirlerken Younes Belhanda ile ilgili kararını da verdi. İşte sarı-kırmızılıların Rizespor muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 13:17
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Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.

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Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

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Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

MARCAO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

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Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

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Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

Uzun süreli sakatlığı bulunan Cristian Luyindama'nın lisansının çıkarılmadığı sarı-kırmızılı takımda, Marcao'nun bir süre daha forma giyemeyecek olması teknik ekibi düşündürüyor.

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