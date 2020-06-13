Fatih Terim kararını verdi! Belhanda Rizespor maçında...

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında çıktığı 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Terim, dev karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini büyük ölçüde belirlerken Younes Belhanda ile ilgili kararını da verdi. İşte sarı-kırmızılıların Rizespor muhtemel 11'i...