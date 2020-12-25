Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

Süper Lig ekipleri, TFF'nin 5 Ocak 2021'de başlayacağını açıkladığı 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Başta şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için düğmeye basarken, şimdiden birçok isimle temas kuruldu. İşte 3 büyüklerin gündeminde yer alan isimler... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:31 ABONE OL