25 Aralık 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

Süper Lig ekipleri, TFF'nin 5 Ocak 2021'de başlayacağını açıkladığı 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Başta şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer için düğmeye basarken, şimdiden birçok isimle temas kuruldu. İşte 3 büyüklerin gündeminde yer alan isimler... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:31
ABONE OL
  • 1
  • 20
Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

İlk 14 haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala takımlardaki hareketlilik arttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk yolunda kendilerine katkı sağlayacağını düşündüğü isimlerle şimdiden görüşmelere başladı.

İşte ismi 3 büyüklerle anılan o futbolcular ve detaylar;

  • 3
  • 20
Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

BEŞİKTAŞ:

  • 4
  • 20
Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

CENK TOSUN
Siyah-beyazlılar, Everton'da forma şansı bulamayan eski futbolcusunu kiralamak için harekete geçti. Milli golcü de Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor.

  • 5
  • 20
Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimler

TALISCA
Kartal, Çin'den ayrılacağı konuşulan Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı. Transferdeki en büyük sorun ise Talisca'nın yüksek yıllık ücreti...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör