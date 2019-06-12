12 Haziran 2019, Çarşamba
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Son dakika transfer bombaları patlıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Avrupa liglerinde sezonun bitmesiyle başlayan transfer çalışmalarında gözler, kulübüyle kontratı biten yıldız futbolculara çevrildi. Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve rotayı serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Süper Lig'in iddialı takımları Galatasaray ve Fenerbahçe de "serbest yıldızlar" fırsatını değerlendirmenin peşinde. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız isimler...
Giriş Tarihi: 12.06.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 14:03
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