Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, sezon başı ve devre arasında toplam 13 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sezon sonu için transfer çalışmalarına erken başladı. UEFA ile Finansal-Fair Play (FFP) anlaşması sezon sonunda bitecek Cimbom'da ise bombalar sezon sonunda patlayacak. Aslan sezon sonunda gidecek oyunculara göre listesini belirleyecekken, tam 7 isim için ise kararını verdi. İşte G.Saray'daki o gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)