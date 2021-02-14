14 Şubat 2021, Pazar

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Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, sezon başı ve devre arasında toplam 13 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sezon sonu için transfer çalışmalarına erken başladı. UEFA ile Finansal-Fair Play (FFP) anlaşması sezon sonunda bitecek Cimbom'da ise bombalar sezon sonunda patlayacak. Aslan sezon sonunda gidecek oyunculara göre listesini belirleyecekken, tam 7 isim için ise kararını verdi. İşte G.Saray'daki o gelişmeler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.02.2021 12:27
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Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray; yaz döneminde 8, devre arasında ise kadrosuna 5 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

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Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deviren ve psikolojik üstünlüğü ele alan G.Saray, Kasımpaşa'yı da yenip liderliği tekrar ezeli rakibinden almak istiyor.

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Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

Ligde ritim yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

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Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

Sarı-kırmızılı takımda son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak adına çalışmalarına başladığını duyurdu.

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Galatasaray transferde bombaları art arda patlatacak! Sezon sonunda tam 7 isim...

G.Saray'da sezonun kapanmasıyla birlikte 9 ismin sözleşmesi sona ererken, 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesi bitecek.

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