12 Şubat 2021, Cuma

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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, sezon başı ve devre arasında toplam 13 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan sarı-kırmızılılarda, sezon sonunda 13 ismin sözleşmesi biterken, teknik direktör Fatih Terim de hem takımdan ayrılacakları belirliyor hem de o mevkilere yeni gelecek futbolcuları araştırıyor. Bu doğrultuda hareket eden Cimbom, takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle ön protokol imzaladı. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.02.2021 10:49
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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray; yaz döneminde 8, devre arasında ise kadrosuna 5 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deviren ve psikolojik üstünlüğü ele alan G.Saray, liderlik koltuğuna da oturdu.

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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

Ligde ritim yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

Sarı-kırmızılı takımda son gelişmeler bu yöndeyken, teknik direktör Fatih Terim geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak adına çalışmalarına başladığını duyurdu.

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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

G.Saray'da sezonun kapanmasıyla birlikte 9 ismin sözleşmesi sona ererken, 4 futbolcunun da kiralık sözleşmesi bitecek.

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