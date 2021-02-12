Galatasaray transferde bombayı patlattı! Ön protokol imzalandı

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, sezon başı ve devre arasında toplam 13 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan sarı-kırmızılılarda, sezon sonunda 13 ismin sözleşmesi biterken, teknik direktör Fatih Terim de hem takımdan ayrılacakları belirliyor hem de o mevkilere yeni gelecek futbolcuları araştırıyor. Bu doğrultuda hareket eden Cimbom, takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle ön protokol imzaladı. İşte son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 10:49 ABONE OL