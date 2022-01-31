Galatasaray transferde atağa kalktı! Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena’nın ardından İngiliz devinin yıldızı da geliyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde kalan Galatasaray, transfer döneminde bombaları üst üste patlatmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'le yolları ayırdıktan sonra Domenec Torrent'le anlaşan sarı kırmızılılarda, istenilen sonuçlar yine gelmedi. Bu doğrultuda gözünü transfere çeviren Başkan Burak Elmas ve yönetimi, Inaki Pena ile Bafetimbi Gomis'in ardından İngiltere Premier Lig'in dev takımı Manchester United'da forma giyen yıldız için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)