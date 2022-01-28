GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent istedi yönetim alıyor! Cimbom’dan sürpriz hamle

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, İspanyol hocayla çıktığı 3 maçtan puan alamadı. Sarı-kırmızılılar son 12 maçtan 1 galibiyet elde edebilirken, milli araya girilmesiyle birlikte transferde ise gaza basıldı. Cimbom, ilk 11'e direkt takviyeler yaparak kalan haftalarda Avrupa kotasına girmeyi hedefliyor. Cimbom o bölgeyi güçlendirmek isterken, deneyimli teknik adam bu transferde kendi bağlantılarını kullanarak bitirmeyi hedefliyor. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)