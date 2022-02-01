GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom hız kesmiyor! Transferde bombalar peş peşe! Inaki Pena, Erick Pulgar ve Bafetimbi Gomis’in ardından...

Spor Toto Süper Lig'de 23 hafta geride kalırken lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde yer alan Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'le birlikte ligin kalan kısmında başka bir görüntü çizmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan ve daha yukarıları zorlamak isteyen Cimbom, kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Kaleye Inaki Pena'yı transfer eden sarı-kırmızılılar; orta sahayı Erick Pulgar ve forvet bölgesini ise Bafetimbi Gomis'le sağlama aldı. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alması için ligde ilk 4'e girmek isteyen Aslan, transfer çalışmalarına da hız verdi. 1-2 takviye daha beklenen G.Saray, gündemine ise o ismi aldı. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)