GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden Victor Nelsson hamlesi! Böyle ikna edildi

Flaş transferlere imza atan Galatasaray, maaş bütçesinde tasarrufa gitmedi. Takımdan ayrılan Feghouli ve Babel'in ücretleri, Mertens ve Torreira'ya verildi. Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin Euro, Seferovic ise 2.3 milyon Euro alacak. Takım içi dengeleri korumak isteyen yönetim, ilk 11'in bankolarına da iyileştirme yapma kararı aldı. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar; Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirmeye gidecek. AYLIK MAAŞI 80 BİN TL! Aylık maaşı 80 bin TL olan Yunus'un iki yıl sonra bitecek sözleşmesi uzatılacak. 2000 doğumlu genç yeteneğe 10 milyon TL'nin üzerinde garanti para ödenecek. 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'e en az yüzde 50 zam yolda. Sevilla'dan aldığı teklifle kafası karışan Nelsson da takımda kalması halinde ödüllendirilecek. Danimarkalı stoperin 1 milyon Euro'luk ücreti artırılacak. A TAKIM 2022-23 MAAŞLARI Mertens 4 milyon Euro Dubois 1.8 milyon Euro Cicaldau 900 bin Euro Emre Akbaba 8 milyon TL Emre Taşdemir 5 milyon TL