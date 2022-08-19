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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden Victor Nelsson hamlesi! Böyle ikna edildi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden Victor Nelsson hamlesi! Böyle ikna edildi

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. İspanya ve İngiltere'den talipleri olan Danimarkalı stoper için teklifler gelirken, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde "25 milyon Euro'ya serbest kalır." maddesi bulunuyor. Yönetim, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan defans oyuncusunu takımda kalmaya ikna etti. İşte o hamle... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 19.08.2022- 06:14
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