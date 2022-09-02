Icardi’den Fenerbahçe’ye flaş transfer yanıtı! Galatasaray...

Galatasaray kadrosuna Seferovic, Torreira, Mertens Sergio Oliveira gibi isimleri kattı. Sarı-kırmızılı ekip hücum hattına bir isim daha katmak istiyor. Cimbom uzun süredir uğraştığı Mauro Icardi transferinde en büyük engeli de aştı. Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresi dün kapandı. Arjantinli yıldız hiçbir takımdan teklif almayınca PSG'de kaldı. MAAŞININ YARISI ÖDENECEK Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar artık Mauro Icardi'nin İstanbul'a seyahat hazırlıklarına başladı. İtalya ve Fransa'da yayın yapan önemli gazeteler yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu duyuruyor. Haberlerde, Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'nin maaşının yarısına yakınını karşılayacak. Ayrıca PSG'ye kiralama bedeli ödenmeyecek. Öte yandan dün Tangocu ile ilgili çok flaş bir gelişme yaşandı. Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe'nin Mauro Icardi ile temasa geçtiği ortaya çıktı. Ancak yıldız futbolcunun, 'Ben Galatasaray'a söz verdim. Sizinle görüşemem' diyerek SarıLacivertliler'i geri çevirdiği belirlendi. İSTANBUL'DA KARARINI VERDİ Icardi transferle ilgili kararını yapılan bu zirvenin ardından vermişti. 29 yaşındaki forvetin pazar gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.