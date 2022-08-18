GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan sürpriz yıldız atağı! Son kararı Okan Buruk verecek

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda hüsran yaşatan Galatasaray, bu sezon şampiyon olmak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Cimbom yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirirken, ilk 2 maçtan 3 puan aldı. G.Saray hücum bölgesindeki alternatifleri güçlendirmek istiyor. Cimbom'da kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürerken gündeme yeni bir isim daha girdi. Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy'nin adı sarı-kırmızılılar ile anılıyor. MOURINHO ONU İSTEMİYOR El Shaarawy'nin teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmadığı belirtildi. Takvim'in haberine göre; Takımdan ayrılma kararı alan İtalyan yıldızın menajeri olan ağabeyi tarafından Galatasaray'a önerildiği belirlendi. Sarı-kırmızılı yönetimin konuyu Okan Buruk'a ilettiği ve teknik heyetin vereceği kararın ardından transferin şekilleneceği öğrenildi. Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Stephan El Shaarawy önemli bir kariyere sahip. 29 kez İtalyan Milli Takımı'nın formasını giyip 6 gol atan Mısır asıllı İtalyan futbolcu Genoa'da adını duyurdu. 2011 yılında 20 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan El Shaarawy ardından Monaco ve Roma'da forma giydi. Daha sonrasında 2019'da 16 milyon Euro'ya Çin kulübü SH Shenhua'ya gitti. Ancak Çin'de mutlu olamayan 29 yaşındaki yıldız geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak yeniden Roma'ya transfer oldu. GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI Hücumun her bölgesinde göre yapabilen El Shaarawy geçtiğimiz sezon 36 maçta oynarken 7 gol atmayı başardı. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği son karardan sonra Stephan El Shaarawy ile ilgili gerekli adımları atacak.