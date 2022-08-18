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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan sürpriz yıldız atağı! Son kararı Okan Buruk verecek

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sürpriz yıldız atağı! Son kararı Okan Buruk verecek

Geçen sezonu hüsranla kapatan Galatasaray, önümüzdeki yıl bambaşka bir profil çizmek istiyor. 3 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Forvet ve kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom'a sürpriz bir yıldız önerisi geldi. Transferde son kararı ise deneyimli çalıştırıcı verecek. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.08.2022- 06:42
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan sürpriz yıldız atağı! Son kararı Okan Buruk verecek

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda hüsran yaşatan Galatasaray, bu sezon şampiyon olmak ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

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