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Galatasaray’a Portekizli orta saha! Temaslar başladı...

Galatasaray'a Portekizli orta saha! Temaslar başladı...

Galatasaray transfer haberi | Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bütçesini 30 milyon Euro'lara kadar indirecek olan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek olan isimlere yöneldi. Bu bağlamda Galatasaray'ın transfer gündemine flaş bir isim geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 22.02.2022- 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022- 11:42
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Galatasaray’a Portekizli orta saha! Temaslar başladı...

Süper Lig'e bu sezon Fatih Terim yönetiminde başlayan Galatasaray'da işler istediği gibi gitmemiş ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı.

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