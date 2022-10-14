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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marsilya’da Igor Tudor’dan Cimbom’un yıldızına kanca!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marsilya'da Igor Tudor'dan Cimbom'un yıldızına kanca!

Galatasaray'da sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve satış listesine konulan Sacha Boey, bu sezon gösterdiği performansla küllerinden doğdu. Sezon öncesi kampında kendisine yer bulamayan 22 yaşındaki futbolcu, formayı sırtına geçirdi ve ardından teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Genç sağ beke Fransa'dan kanca gelirken, İngiltere ve İspanya'dan da izlenildiği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 14.10.2022- 06:51 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022- 06:51
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marsilya’da Igor Tudor’dan Cimbom’un yıldızına kanca!

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, bir haftayı BAY geçen Galatasaray topladığı 17 puanla 6. sırada yer aldı.

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