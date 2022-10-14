GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marsilya’da Igor Tudor’dan Cimbom’un yıldızına kanca!

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, bir haftayı BAY geçen Galatasaray topladığı 17 puanla 6. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılarda sezon başı kampında yer almayan, Leo Dubois'in sakatlığı ve Omar'ın ayrılığı sonrası ilk 11'de başlayan Sacha Boey, formayı bir daha bırakmadı. 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performans sonrası teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Genç sağ bekin bu performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekerken, Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın derlediği habere göre; Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor çok yakından takip ettiği genç yıldızı transfer hedefi olarak belirledi. Haberde, 'Gerçekten de Avrupa futbolunun büyük kulüpleri Boey ile ilgileniyor. İlk ismi geçen kulüpler Liverpool veya Real Madrid. Ayrıca bir Fransız kulübü de sağ bek oyuncusunun adını listeye ekledi. Bu kulüp, Clauss ve Issa Kabore'yi bu yaz kadrosuna katan Marsiya. Fakat sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Kabore'nin yerine bir takviye yapılabilir' ifadesi kullanıldı. SACHA BOEY KİMDİR? 13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...