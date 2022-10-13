Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! 17’lik yıldız paylaşılamıyor...

İsimleri son yıllarda sık sık transfer savaşları ile anılan Fenerbahçe ve Galatasaray birkez daha karşı karşıya... Takvim'in haberine göre göre ezeli rakipler, Cihan Çanak'ı kadrosuna katabilmek için çalışıyor. Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen 17 yaşındaki Türk futbolcu geleceğin çok büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor. İKI KANATTA DA OYNUYOR Belçika U17 Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Standard Liege kulübünün Cihan Çanak'ın 2024 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için teklif yaptığı da öğrenildi. Eğer genç yıldız bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferdeki şansının artacağı vurgulanıyor. Cihan Çanak'ın Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Cihan Çanak bu sezon Belçika Ligi'nde 6 maçta 129 dakika süre aldı ve 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. TFF DE ONUN PEŞINDE! 1.75 boyundaki Cihan Çanak etkili sol ayağı ve müthiş sürati ile öne çıkan bir kanat oyuncusu. Bu transferle ilgili ocak ayında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor. CİHAN ÇANAK KİMDİR? Cihan bu karşılaşmalarda 2 asistle oynadı. 17 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev alabiliyor. Cihan'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.