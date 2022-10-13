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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! 17’lik yıldız paylaşılamıyor...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! 17'lik yıldız paylaşılamıyor...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ | Süper Lig'in iki ezeli ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray yine bir transfer karşı karşıya geldi. İki takımında bu defa hedefindeki isim Belçika Ligi'ne damga vuran 17'lik yıldız futbolcu. İşte transferde yaşanan son detaylar... (FB-GS HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 13.10.2022- 06:19
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi! 17’lik yıldız paylaşılamıyor...

İsimleri son yıllarda sık sık transfer savaşları ile anılan Fenerbahçe ve Galatasaray birkez daha karşı karşıya...


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