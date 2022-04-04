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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’da yaprak dökümü! Sezon sonu o isimler yolcu

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da yaprak dökümü! Sezon sonu o isimler yolcu

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, buna karşın tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve şampiyonluk yarışına Mart ayında havlu attı. Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansını ise nispeten devam ettiriyor. Seçimin gölgesinde lig yarışına devam eden Cimbom'da ise ayrılacak oyuncular ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 04.04.2022- 09:58
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray’da yaprak dökümü! Sezon sonu o isimler yolcu

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı.

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