GALATASARAY HABERİ - Cimbom’da yaprak dökümü! Sezon sonunda o isimler yolcu

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada seçimin, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpte teknik patron Domenec Torrent'in geleceği ise hala belirsiz. Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda... Galatasaray'da yaşanılan bu karışıklıkta yeni sezon öncesi bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda olmayacak olan isimler: Alpaslan Öztürk Galatasaray'da yeni sezonda Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 13 maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti. Semih Kaya Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlanmasında Semih Kaya düşünülmüyor. Deneyimli oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Fatih Öztürk Cimbom'da sözleşmesi bitecek Fatih Öztürk ile yeni anlaşma yapılmayacak. Deneyimli kalecinin kariyerine başka bir Süper Lig takımında devam etmesi bekleniyor Ryan Babel Galatasaray'a 2019 yılında katılan Hollandalı futbolcu, sezon sonunda takıma veda edecek. Deneyimli oyuncuyu İngiltere'den Hull City ve Türkiye'den eski takımı Kasımpaşa istiyor Arda Turan Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun futbolu bırakmasının ardından teknik heyete katılması gündemde. Barış Alper Yılmaz Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda tecrübe kazanması adına başka bir takıma kiralık olarak gidecek. Halil Dervişoğlu Sarı-kırmızılı takımla kiralık sözleşmesi bitecek olan milli golcü ile yeni anlaşma yapılmayacak. Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor. Alexandru Cicaldau Galatasaray'da performansından memnun olunmayan Rumen orta sahanın bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Cicaldau ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor.