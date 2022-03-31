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GALATASARAY HABERİ - Cimbom’da yaprak dökümü! Sezon sonunda o isimler yolcu

GALATASARAY HABERİ - Cimbom’da yaprak dökümü! Sezon sonunda o isimler yolcu

Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı camiada hareketli günler yaşanıyor. Cimbom'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimler netleşmeye başladı. İşte sarı-kırmızılı takımdan sezon sonunda ayrılacak olan isimler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 31.03.2022- 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022- 10:05
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GALATASARAY HABERİ - Cimbom’da yaprak dökümü! Sezon sonunda o isimler yolcu

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim heyecanı yaşanıyor.

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