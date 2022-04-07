Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a büyük piyango! 80 milyon Euro’luk gelir…
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a büyük piyango! 80 milyon Euro’luk gelir…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a büyük piyango! 80 milyon Euro’luk gelir…

Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Galatasaray'da başkanlık adaylığını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nu ekonomik anlamda zor günler bekliyor. Aslan'da borçları kapatmak adına yıldızların satışından önemli bonservis gelirleri bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.04.2022- 09:29 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 09:31
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