GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a büyük piyango! 80 milyon Euro’luk gelir…

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Galatasaray'da gelecek olan başkanı ciddi ödemeler bekliyor. Bankalar Birliği ödemesi yapacak olan sarı-kırmızılılarda, gelecek olan başkanı ekonomik anlamda zor günler bekliyor. Cimbom'da kaynak yaratma adına önemli oyuncuların takımdan ayrılabileceği ifade edildi. İşte Galatasaray'da kaynak yaratma adına takımdan ayrılabilecek isimler ve beklenen bonservis gelirleri: Marcao Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Brezilyalı sol stoperin satışından en az 20 milyon Euro gelir bekliyor. 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceği iddia ediliyor. Alexandru Cicaldau Aslan'ın sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rumen orta sahayı Fiorentina ve Real Betis yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncunun satışından en az 10 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Kerem Aktürkoğlu Sarı-kırmızılarda gösterdiği performansla Atletico Madrid, Lyon, Wolfsburg, Tottenham ve Arsenal gibi takımların radarında olan milli yıldızın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun satışından en 25 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Mostafa Mohamed Daha önceden Bordeaux'a 8 milyon Euro'ya transferi gerçekleşmeyen Mısırlı golcüyü Lille yakından takip ediyor. Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Mohamed'in en az 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Olimpiu Morutan Galatasaray'da beklentilerini karşılaşamayan Rumen yıldız ile Al Ain ilgileniyor. Romanya basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibinin Morutan için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Galatasaray; Marcao, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed ve Morutan'ın satışlarından en az 75-80 milyon Euro'luk gelir bekliyor. Sarı-kırmızılı ekibin gelecek olan bu gelirlerle, Bankalar Birliği'ne olan borcu kapaması ve oyuncu ödemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.