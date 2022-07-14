GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ’acil alınmalı’ dedi! Yönetim gaza bastı

Hazırlık maçlarında kadrodaki eksiklerin çok net şekilde ortaya çıkması sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yeni forvetine kavuşuyor... Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 3 haftadır gündeminde yer alan Benfica'nın yıldızı Haris Seferovic'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı. MAAŞI 2.5 MILYON EURO Ancak Seferovic'e Portekiz'de geniş çaplı sağlık kontrolleri yapılması ve raporun olumlu olması sonrasında yeniden düğmeye basıldığı öğrenildi. Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray'ın kısa süre içinde işi resmiyete dökmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralayacak. Takvim'in haberine göre Seferovic'e 2.5 milyon Euro maaş ödenecek ve satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olacak. BİR FORVET GİDECEK Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Benfica formasıyla sadece 15 maça çıkabilen Haris Seferovic 5 gol atıp 3 asist yaptı. 2020-21 sezonunda 48 maçta 26 gol atıp 7 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. SEFEROVIC KİMDİR? Seferovic'in mevkisi forvettir. 1.89 m boyundaki Haris Seferovic, altyapı ve profesyonel kariyeri ile milli takımda da yer almaktadır. Seferovic, Bosna kökenli ve İsviçrelidir. 22 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur ve 2022 itibariyle 30 yaşındadır. Doğum yeri İsviçre Sursee'dir. Seferovic, futbola 2004 yılında FC Luzern ile başladı. Altyapı kariyerine buradan sonra Grasshopper'de 2007-2009 yılları arasında devam etti. Profesyonel kariyerini aynı takımda sürdüren Seferovic, daha sonra birçok başarılı takımda yer aldı. Aynı zamanda İsviçre'nin milli takımında da top koşturmaktadır. Seferovic bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretti.