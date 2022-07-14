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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ’acil alınmalı’ dedi! Yönetim gaza bastı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk 'acil alınmalı' dedi! Yönetim gaza bastı

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılarda transferde hareketlilik var. Özellikle santrfor konusunda Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim İsviçreli sanrfor için düğmeye bastı. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 14.07.2022- 21:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022- 21:55
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ’acil alınmalı’ dedi! Yönetim gaza bastı

Hazırlık maçlarında kadrodaki eksiklerin çok net şekilde ortaya çıkması sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yeni forvetine kavuşuyor...

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