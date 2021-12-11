11 Aralık 2021, Cumartesi
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi
Sezon başında büyük bir transfer operasyonu yapan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azaltmıştı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini talep etti. Hücum hattında yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, santrfor bölgesine takviye istedi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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