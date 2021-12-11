11 Aralık 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Sezon başında büyük bir transfer operasyonu yapan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azaltmıştı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini talep etti. Hücum hattında yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, santrfor bölgesine takviye istedi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 09:58
ABONE OL
  • 1
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyeti de bir hayli azalttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de de 15 maça çıkan Cimbom; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Ligde zirve yarışından uzakta kalan sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrildi.

  • 3
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Aslan, UEFA Avrupa Ligi gruplarından ise namağlup olarak lider tamamlayı başardı.

  • 4
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Galatasaray'da, hem ligde hem de Avrupa'da başarı isteyen Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transferleri için harekete geçildi.

  • 5
  • 16
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan golcü bombası! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Forvet hattından yeteri kadar beslenemeyen Cimbom, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör