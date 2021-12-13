GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den forvet talebi! Listedeki isim...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuya göre teknik direktör Fatih Terim, forvet konusunu listenin ilk sırasına yazdı. Terim'in bu kararının arkasında Diagne, Mohamed ve Halil'in performanslarının sürekliliğinin olmamasından dolayı olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:30 ABONE OL