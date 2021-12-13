13 Aralık 2021, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den forvet talebi! Listedeki isim...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuya göre teknik direktör Fatih Terim, forvet konusunu listenin ilk sırasına yazdı. Terim'in bu kararının arkasında Diagne, Mohamed ve Halil'in performanslarının sürekliliğinin olmamasından dolayı olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:30
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den forvet talebi! Listedeki isim...

Galatasaray'da Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alınmış olsa bile UEFA Avrupa Ligi'nde elde edilen başarının ardından yönetim teknik heyete tam yekti verirken transferde hareketli saatler başladı.

Teknik heyet buna göre özellikle forvet hattında yaşanan gol kısırlığı nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda Mohamed bu sezon 13 karşılaşmada görev alırken, 4 gol kaydetti. Mısırlı forvetin satın alma opsiyonu Galatasaray'da bulunurken geleceği merak edilen isimlerin başında geliyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den forvet talebi! Listedeki isim...

Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik heyet buna göre özellikle forvet hattında yaşanan gol kısırlığı nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den forvet talebi! Listedeki isim...

Sarı-kırmızılılarda Mohamed bu sezon 13 karşılaşmada görev alırken, 4 gol kaydetti. Mısırlı forvetin satın alma opsiyonu Galatasaray'da bulunurken geleceği merak edilen isimlerin başında geliyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den forvet talebi! Listedeki isim...

Galatasaray taraftarının son zamanlarda büyük destek verdiği Mbaye Diagne ise toplam 21 maçta sahada yer alırken 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den forvet talebi! Listedeki isim...

Sarı-kırmızılılarda ayrıca sezon başında Fenerbahçe ile transfer yarışına girilen ve kadroya kiralık olarak dahil edilen Halil Dervişoğlu ise 14 karşılaşada 2 gol, 1 asist üretti.

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