13 Aralık 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den forvet talebi! Listedeki isim...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'da gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuya göre teknik direktör Fatih Terim, forvet konusunu listenin ilk sırasına yazdı. Terim'in bu kararının arkasında Diagne, Mohamed ve Halil'in performanslarının sürekliliğinin olmamasından dolayı olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)
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