GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Teknik Direktör Fatih Terim de yaptığı açıklamada, "Ocak ayı için başkanımızla da konuştuk bazı planlarımız var. Tüm scout grubumuzla da hazırız. Herkes değişime hazır olmalıdır. Bu sadece almakla değil, verme-alma durumuyla alakalı. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum." diyerek Ocak ayını işaret eden bir diğer isim olmuştu.