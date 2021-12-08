08 Aralık 2021, Çarşamba

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Süper Lig'in 15. haftası itibariyle lider Trabzonspor'dan 16 puan geride kalan Galatasaray'da, gözler ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde büyük bir operasyonla takımı yenilerken, kış transfer döneminde bu hamlelerin devam edeceği ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre ince eleyip sık dokuyan yönetim, orta saha bölgesindeki eksikliği de gidermek istiyor. Aslan, bu mevki için birçok futbolcuyu gündemine alsa da, izleme komitesinin olumlu raporu doğrultusunda bir futbolcuyu ise listenin başına aldı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ancak Avrupa'da iyi sonuçlar alan Galatasaray'da, gözler kış transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden G.Saray, takımı gençleştirerek maliyeti de gözle görülür şekilde düşürmüştü. Sarı-kırmızılı takım, bu operasyonu devre arasında da sürdürmek istiyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

OCAK AYINI İŞARET ETTİLER!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamada, "Ocak ayında tekrar hamleler yapacağız, yeni 7-8 oyuncu getirmek değil, ilk 11'e genç, alma imkanımız olan yeni oyuncuları tek tek ekleyerek önümüzdeki 3 sene futbol vizyonunu oluşturacak bir takımın çatısını kurmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Teknik Direktör Fatih Terim de yaptığı açıklamada, "Ocak ayı için başkanımızla da konuştuk bazı planlarımız var. Tüm scout grubumuzla da hazırız. Herkes değişime hazır olmalıdır. Bu sadece almakla değil, verme-alma durumuyla alakalı. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum." diyerek Ocak ayını işaret eden bir diğer isim olmuştu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi

Sezon başında orta saha bölgesi için birçok ismi gündemine alan Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu kiralayarak bu mevkiyi doldurmuştu.

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