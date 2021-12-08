08 Aralık 2021, Çarşamba
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha operasyonu! Fatih Terim istedi yönetim devreye girdi
Süper Lig'in 15. haftası itibariyle lider Trabzonspor'dan 16 puan geride kalan Galatasaray'da, gözler ocak ayına çevrildi. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde büyük bir operasyonla takımı yenilerken, kış transfer döneminde bu hamlelerin devam edeceği ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre ince eleyip sık dokuyan yönetim, orta saha bölgesindeki eksikliği de gidermek istiyor. Aslan, bu mevki için birçok futbolcuyu gündemine alsa da, izleme komitesinin olumlu raporu doğrultusunda bir futbolcuyu ise listenin başına aldı. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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