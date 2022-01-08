08 Ocak 2022, Cumartesi
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda Denizlispor'a yenilerek veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup olarak son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim devre arasında yapılacak takviyelerle kadroyu güçlendirmek isterken, aynı zamanda gelecek planlamalarında yer almayan oyuncularla da yolların ayrılıp bütçeyi korumayı planlıyor. Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrılmasını istediği isimler ortaya çıkarken, transferini istediği yıldızlar da belli oldu. İşte o liste ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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