08 Ocak 2022, Cumartesi

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda Denizlispor'a yenilerek veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup olarak son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim devre arasında yapılacak takviyelerle kadroyu güçlendirmek isterken, aynı zamanda gelecek planlamalarında yer almayan oyuncularla da yolların ayrılıp bütçeyi korumayı planlıyor. Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcının takımdan ayrılmasını istediği isimler ortaya çıkarken, transferini istediği yıldızlar da belli oldu. İşte o liste ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:06
ABONE OL
  • 1
  • 19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...

Sezona büyük umutlarla başlayan ve yaklaşık 20 milyon Euro harcayarak takımı gençleştiren Galatasaray, buna karşın istediği sonuçları alamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...

Taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresinde lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapattı.

  • 3
  • 19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Denizlispor'u ağırlayan Cimbom, normal süresi 3-3 biten maçtan penaltılarda elenerek kupaya veda etti.

  • 4
  • 19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...

Ligde liderin bir hayli gerisinde kalan, kupaya da erken havlu atan G.Saray; UEFA Avrupa Ligi'nde de tam tersi bir görüntü çizdi. Cimbom grup aşamasını 3 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup bitirerek adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.

  • 5
  • 19
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Kadro sil baştan...

Bu süreçte takımın iki yıldızı Marcao ve Muslera da, gruplar aşamasının en iyi ilk 11'ine seçilerek bireysel olarak başarı elde etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör