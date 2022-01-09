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GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray'dan kaleci bombası

Süper Lig'de ligin ikinci yarısına Giresunspor'a yenilerek kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, sakatlanan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın dönüş sürecinin belirsiz olması sebebiyle kaleci transfer için harekete geçti. Aslan, İngiliz devinden o ismi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:27
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GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray’dan kaleci bombası

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak bir darbe daha aldı. Sarı kırmızılılarda gözler transfere çevrilirken, yönetim adımlarını hızlı atma kararı aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray’dan kaleci bombası

Sarı kırmızılılar, ligin yeni ekibi Giresunspor'u sahasında konuk etti. Cimbom, zorlu mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray'ın, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 22'ye çıkmış oldu.

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GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray’dan kaleci bombası

Ligde 20 hafta sonunda 10. sırada yer alan Cimbom'da, Burak Elmas ve yönetimi, kötü sonuçlar sonrası transfer operasyonunu hızlandırdı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray’dan kaleci bombası

Teknik Direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda kaleci transferi için girişimlere başlayan Galatasaray, İngitere Premier Lig'in dev takımlarından bir file bekçisini gündemine aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray’dan kaleci bombası

G.SARAY'DAN BERND LENO BOMBASI!

Sarı kırmızılılar, Arsenal'in Alman file bekçisi Bern Leno için girişimlere başladı. Cimbom, deneyimli eldivenin menajeriyle ilk teması sağladı.

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