GALATASARAY HABERLERİ: Mağlubiyet sonrası transfer operasyonu hızlandı! Galatasaray'dan kaleci bombası

Süper Lig'de ligin ikinci yarısına Giresunspor'a yenilerek kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, sakatlanan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın dönüş sürecinin belirsiz olması sebebiyle kaleci transfer için harekete geçti. Aslan, İngiliz devinden o ismi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:27 ABONE OL