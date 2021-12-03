GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'de 14 hafta sonunda zirveden uzaklaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran ve sezon başında olduğu gibi genç ve potansiyelli futbolculara yönelmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar birçok oyuncuyla da yollarını ayıracak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı idareciler, tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği 3 ismi takımdan gönderme kararı aldı. İşte o futbolcular ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:22 ABONE OL