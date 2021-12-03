03 Aralık 2021, Cuma

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'de 14 hafta sonunda zirveden uzaklaşan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takviye çalışmalarını hızlandıran ve sezon başında olduğu gibi genç ve potansiyelli futbolculara yönelmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar birçok oyuncuyla da yollarını ayıracak. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı idareciler, tecrübeli çalıştırıcının kadroda düşünmediği 3 ismi takımdan gönderme kararı aldı. İşte o futbolcular ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:22
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Süper Lig'de 14. hafta sonunda lider Trabzonspor'dan 14 puan geride kalan Galatasaray'da, ocak transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Teknik Direktör Fatih Terim'in, ligde alınan kötü sonuçlar sonrası takıma takviyeler istediği kaydedildi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Bu doğrultuda Cimbom'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. İzleme komitesi ve menajerlerin önerdiği oyuncular takibe alındı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da kadroya katılması düşünülen isimlerle birlikte kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması gündemde.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray’da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti

Sezon başında genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir yapı oluşturan sarı-kırmızılılar, kadrodaki çeşitliği ve kaliteyi artırmanın yanı sıra sezonun ilk yarısında süre bulamayan oyuncuları takımdan gönderecek.

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