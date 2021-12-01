01 Aralık 2021, Çarşamba

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzak kalan Galatasaray'da, ocak ayı için transfer hareketliliği başladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, flaş bir on numarayı gündemine aldı. İşte Cimbom'un devre arası operasyonu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:32
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom’un yeni yıldızı

Galatasaray, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında kalarak zirve yarışından uzaklaştı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom’un yeni yıldızı

Avrupa Ligi'nde ise Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova gibi takımların arasında 5 maç sonunda 11 puanla zirvede yer alan Aslan, ligdeki durumundan tam tersi bir konumda yer aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom’un yeni yıldızı

Teknik Direktör Fatih Terim'in, alınan sonuçlar sonrası sezon başında oluşturduğu genç takıma takviyeler istediği ve ligin ikinci yarısında daha iddialı hale gelmeyi planladığı belirtildi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom’un yeni yıldızı

Bu doğrultuda izleme komitesinin ve menajerlerin önerdiği oyuncuları tek tek inceleyen Galatasaray, flaş bir oyuncu için temaslara başladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom’un yeni yıldızı

CİMBOM'DAN TANASE OPERASYONU!

Galatasaray, Steaua Bükreş'in yıldız futbolcusu Florin Tanase için Rumen kulübüyle görüşmelere başladı. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kesin olarak kadrosuna katmak istiyor.

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