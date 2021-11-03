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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak

Galatasaray haberleri: Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbolla beğeni toplayan Galatasaray'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ligde sonuna kadar zirve yarışını kovalamak isteyen, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Ziraat Türkiye Kupası serüvenine de başlayacak olan sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.11.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 09:05
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Süper Lig'de ilk 11 haftayı 20 puanla 6. sırada geçen, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nda ise aldığı 7 puanla namağlup zirvede bulunan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maça çeviren sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği erken başladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Süper Lig ve Avrupa'nın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek Cimbom, 3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde edebilecek bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Bu doğrultuda eksik görülen bölgelere takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim’in gözdesi Aslan olacak

Geçtiğimiz günlerde Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'dan istediği katkıyı alamadı.

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