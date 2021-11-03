11 Kasım 2021, Perşembe
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim'in gözdesi Aslan olacak
Galatasaray haberleri: Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbolla beğeni toplayan Galatasaray'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ligde sonuna kadar zirve yarışını kovalamak isteyen, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Ziraat Türkiye Kupası serüvenine de başlayacak olan sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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