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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim'in istediği o isim...

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı yenerek 20 puana ulaşan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada büyük avantaj yakaladı. Avrupa'da da iyi bir gidişat yakalayan sarı kırmızılılarda, ocak ayı için transfer çalışmaları da başladı. Fatih Terim'in talebi doğrultusunda takıma takviyeler yapacak olan Cimbom, gözüne o ismi kestirdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:51
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o isim...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı sürüyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, 11. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı yenerek Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada avantaj sağladı. Cimbom'da, ocak ayı için de transfer çalışmaları başladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o isim...

Teknik Direktör Fatih Terim'in takımdaki eksiklerin tamamlanmasını istediği ve gerekli hamlelerin yapılmasının ardından ocak ayından sonra daha iyi bir Galatasaray izletmeyi planladığı kaydedildi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o isim...

Takımdan da bazı isimleri de gönderecek olan sarı kırmızılılarda, listenin başında ise DeAndre Yedlin var. Sezon başında transferi son günde iptal olan ABD'li oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o isim...

Teknik heyet sık sık sakatlık yaşayan Sacha Boey'i de göz önünde bulundurarak, sağ bek bölgesine bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda bir süredir çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi İtalya Serie A'da buldu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o isim...

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Sarı kırmızılılar, Jens Stryger Larsen için harekete geçti. Sezon başında da gündeme gelen 30 yaşındaki Jens Stryger Larsen için Udinese'ye yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

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