GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim'in istediği o isim...

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı yenerek 20 puana ulaşan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada büyük avantaj yakaladı. Avrupa'da da iyi bir gidişat yakalayan sarı kırmızılılarda, ocak ayı için transfer çalışmaları da başladı. Fatih Terim'in talebi doğrultusunda takıma takviyeler yapacak olan Cimbom, gözüne o ismi kestirdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS haberleri)