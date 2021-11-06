06 Kasım 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi genç ve potansiyelli isimleri kadrosuna katarak geleceğe yönelik hamleler gerçekleştiren Galatasaray'da hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için çalışmalara şimdiden start verildi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurarak tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler... (GS spor haberi)
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