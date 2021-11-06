"OCAK AYI İÇİN PLANLARIMIZ VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada "Ocak ayı için başkanımızla da konuştuk bazı planlarımız var. Tüm scout grubumuzla da hazırız. Herkes değişime hazır olmalıdır. Bu sadece almakla değil, verme-alma durumuyla alakalı. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanarak kış transfer dönemi için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.