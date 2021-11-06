06 Kasım 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi genç ve potansiyelli isimleri kadrosuna katarak geleceğe yönelik hamleler gerçekleştiren Galatasaray'da hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için çalışmalara şimdiden start verildi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geniş rotasyonlu bir kadro kurarak tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 09:48
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçerek moral depolayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve peş peşe puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılılarda ocak ayı için çalışmalara hız verildi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden Başkan Burak Elmas ve yönetimi, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sarı-kırmızılı kulübe 23. şampiyonluğunu yaşatmak istiyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...

Aslan, ocak ayında da sezon başında olduğu gibi öncelikli olarak genç ve potansiyelli isimlere yönelecek.

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan dev transfer operasyonu! Tam 12 futbolcu...

"OCAK AYI İÇİN PLANLARIMIZ VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçı öncesi yaptığı açıklamada "Ocak ayı için başkanımızla da konuştuk bazı planlarımız var. Tüm scout grubumuzla da hazırız. Herkes değişime hazır olmalıdır. Bu sadece almakla değil, verme-alma durumuyla alakalı. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini varsayarsak, gelenlerle beraber hiç uyum sorunu çekmeyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanarak kış transfer dönemi için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

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