30 Aralık 2021, Perşembe
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti
Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takımdaki maliyeti büyük ölçüde azalttı. Geleceğe yönelik adımlar atan sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını da bir hayli düşürerek yatırımını yaptı. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 5 oyuncunun biletini kesti. Cimbom bu isimlerle yollarını ayırdığı takdirde hem maaş bütçesini azaltmış olacak hem de yeni transferlere kaynak oluşturacak. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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