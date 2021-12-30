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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, takımdaki maliyeti büyük ölçüde azalttı. Geleceğe yönelik adımlar atan sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını da bir hayli düşürerek yatırımını yaptı. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 5 oyuncunun biletini kesti. Cimbom bu isimlerle yollarını ayırdığı takdirde hem maaş bütçesini azaltmış olacak hem de yeni transferlere kaynak oluşturacak. İşte o futbolcular ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:30
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Galatasaray, yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir külfet altına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Sarı-kırmızılı takım, yaş ortalamasını bir hayli düşürdü ve maaş maliyetini de azaltarak gelecek adına umutlandırıcı adımlar attı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lokomotiv Moskova ve Lazio'nun olduğu gruptan 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı ve namağlup olarak son 16 turuna kaldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Avrupa'da adından söz ettiren ve Marcao ile Muslera'yı gruplar aşamasında en iyi ilk 11'e gönderen Cimbom, buna karşın Süper Lig'de ise istediği sonuçları alamadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den devre arasında dev neşter! 5 oyuncunun biletini kesti

Süper Lig'de 19 hafta geride kalırken Aslan; 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 27 puan topladı. Ayrıca ilk devreyi ise lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10. sırada kapattı.

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