28 Ekim 2021, Perşembe

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim'in istediği o transfer...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Ligde geride kalan 10 haftada 17 puan toplayan ve liderlik yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gerisinde kalan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etti. Terim'in talebi doğrultusunda takıma yeni takviyeler yapacak olan Cimbom, gözüne o ismi kestirdi. İşte detaylar... (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 09:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o transfer...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı sürüyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o transfer...

Sarı kırmızılılar geride kalan 10 maçta yalnızca 5 galibiyet alabildi. Son olarak derbide Beşiktaş'a kaybeden Aslan bu durumdan oldukça rahatsız.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o transfer...

Teknik direktör Fatih Terim ise takımı yeniden yükselişe geçirmek için yönetimden transfer talebinde bulundu. Cimbom, Terim'in raporları doğrultusunda ocak ayında önemli takviyeler yapacak.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o transfer...

Takımdan da bazı isimleri de gönderecek olan sarı kırmızılılarda, listenin başında ise DeAndre Yedlin var. Sezon başında transferi son günde iptal olan ABD'li oyuncu ile devre arasında yollar ayrılacak.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim’in istediği o transfer...

Teknik heyet sık sık sakatlık yaşayan Sacha Boey'i de göz önünde bulundurarak, sağ bek bölgesine bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda bir süredir çalışmalarını sürdüren Cimbom, aradığı ismi İtalya Serie A'da buldu.

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