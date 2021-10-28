GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom bombayı patlatıyor! İşte Fatih Terim'in istediği o transfer...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Ligde geride kalan 10 haftada 17 puan toplayan ve liderlik yarışında ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gerisinde kalan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etti. Terim'in talebi doğrultusunda takıma yeni takviyeler yapacak olan Cimbom, gözüne o ismi kestirdi. İşte detaylar... (GS haberleri)