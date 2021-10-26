26 Ekim 2021, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da geride kalan maçlara bakıldığında hangi isimlerin devre arasında gönderileceği ortaya çıkmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle iki isim üzerinde durduğu ve yönetime bu oyuncuların devre arasında gönderilmesi yönünde bir talepte bulunduğu iddia edildi. İşte Terim'in üstünü çizdiği o futbolcular... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:11
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Süper Lig'de bir türlü Avrupa'da sergilediği futbolu sergileyemen Galatasaray'da ligdeki gidişat inişli çıkışlı sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 10. haftanın en kritik maçı olarak öne çıkan mücadelede Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Sarı-kırmızılılarda bu mağlubiyetin ardından forma şansı bulamayan bazı isimler için artık devre arasında ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Teknik direktör Fatih Terim'in sahaya sürdüğü dizlişte hemen hemen her oyuncuya şans verdiği ama özellikle son haftalarda bazı isimleri hiç kullanmadığı görüldü.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Buna göre başkan Burak Elmas'la bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli hoca gelecek sezon düzenlenecek 7+4 kuralı nedeniyle bazı yabancı futbolcularla devre arasında yolların ayrılmasını talep etti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Sarı-kırmızılılarda özellikle iç saha karşılaşmalarında taraftarlar tarafından ıslıklanan ve tepkil gösterilen futbolcularına sahip çıkan Fatih Terim, performansı düşük olan futbolcularına ise tam tersi bir tutum sergiledi.

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