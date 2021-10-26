GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da geride kalan maçlara bakıldığında hangi isimlerin devre arasında gönderileceği ortaya çıkmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle iki isim üzerinde durduğu ve yönetime bu oyuncuların devre arasında gönderilmesi yönünde bir talepte bulunduğu iddia edildi. İşte Terim'in üstünü çizdiği o futbolcular... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:11 ABONE OL