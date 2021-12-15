GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli teknik adam, bu bölgeye mutlak bir santrfor alınmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı, listenin başına Ligue 1 ekibinde forma giyen genç yıldızı yazdı. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:53 ABONE OL