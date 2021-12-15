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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli teknik adam, bu bölgeye mutlak bir santrfor alınmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı, listenin başına Ligue 1 ekibinde forma giyen genç yıldızı yazdı. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:53
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyeti de bir hayli azalttı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Spor Toto Süper Lig'de de 16 maça çıkan Cimbom; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Son olarak Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan G.Saray'ın, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Sarı-kırmızılı takım Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubunda 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve namağlup lider olarak son 16'ya adını yazdırdı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim listenin başına onu yazdı! Devre arasında imzayı atacak

Galatasaray Avrupa Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isterken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transferler için harekete geçildi.

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