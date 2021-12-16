GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da Avrupa'da ise işler yolunda gidiyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarırken sergilenen futbol tam not aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle görüşerek Avrupa'da sonuna kadar gitmek istediği ve bunun için özellikle her iki kanatta da görev alabilen bir futbolcuyu talep ettiği öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar listenin ilk sırasına bir dönem Süper Lig'de forma giymiş yıldız ismi yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:16 ABONE OL