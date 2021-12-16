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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray'da Avrupa'da ise işler yolunda gidiyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başarırken sergilenen futbol tam not aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle görüşerek Avrupa'da sonuna kadar gitmek istediği ve bunun için özellikle her iki kanatta da görev alabilen bir futbolcuyu talep ettiği öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılar listenin ilk sırasına bir dönem Süper Lig'de forma giymiş yıldız ismi yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:16
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Süper Lig''de son olarak Sivasspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hücum bölgesinde yaşanan eksiklik dikkat çekti.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Teknik direktör Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu dışında ofansif anlamda fazla seçeneği olmaması sebebiyle devre arasında ilk olarak her iki kanatta da da görev alabilen bir futbolcu dahil edilecek.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Sarı-kırmızılılarda Babel, Feghouli, Barış Alper ve zaman zaman Morutan'ı değerlendiren Terim bu isimlerden süreklilik anlamında geri dönüş alamadı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Tecrübeli hoca Fotomaç'ın derlediği habere göre hızlı hücumun yanı sıra set oyunlarında da rakibi kaleye itebilecek bir oyuncu ararken listesine sürpriz bir ismi aldı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den kanat talebi! İlk sırada o isim var

Fatih Terim, ayrıca bu özellikli oyuncu ile hem Mohamed, hem Diagne hem de Halil Dervişoğlu'nun performansında yukarıya çekmek istiyor.

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