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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent kararını verdi! G.Saray’da yaprak dökümü

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent kararını verdi! G.Saray'da yaprak dökümü

2021-2022 sezonuna büyük hayallerle başlayan Galatasaray, gençleştirme operasyonuna gitti. Sarı-kırmızılılar buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği başarıları elde edemedi ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Bitime 8 hafta kala düşme hattıyla arasında 9 puan fark bulunan Cimbom'un, şampiyonluk şansı ise matematiksel olarak kalmadı. Gelecek sezon transfer çalışmalarına teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde şimdiden başlayan G.Saray'da, İspanyol çalıştırıcı 6 futbolcu konusunda raporunu yönetime iletti. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 22.03.2022- 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022- 10:53
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent kararını verdi! G.Saray’da yaprak dökümü

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı.

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