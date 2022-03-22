GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Domenec Torrent kararını verdi! G.Saray’da yaprak dökümü

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray, Barcelona'ya 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elendi ve Avrupa defterini kapadı. Sarı-kırmızılı takımın ligde de matematiksel olarak zirve şansı kalmazken, küme düşme hattından yalnızca 9 puan yukarıda bulunuyor. Yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek Cimbom, gidecek yıldızlardan sonra maaş bütçesinde de rahatlama yaşayacak. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Domenec Torrent, 6 futbolcu konusunda kararını verdi. İşte o isimler... SOFIANE FEGHOULI Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2017-18 yazında gelen Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan bu süreçte 21.5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. 32 yaşındaki oyuncu, takımın en çok kazanan ismi olurken yeni mukavelenin imzalanması beklenmiyor. RYAN BABEL 2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan her yıl 2.5 milyon Euro net ücret kazandı. Hollandalı oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyecek. ARDA TURAN 2020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. FATİH ÖZTÜRK 2 sezon önce bedelsiz olarak gelen Fatih Öztürk'ün sözleşmesi sona eriyor. Toplam 8 milyon TL kazanan deneyimli eldivenle Okan Kocuk'un geri dönecek olması nedeniyle sözleşme uzatılması beklenmiyor. SEMİH KAYA Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak. ERICK PULGAR Devre arasında Fiorentina'dan bedelsiz olarak kiralanan Erick Pulgar, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı. Şilili orta saha G.Saray'da 4 lig maçına çıkarken yalnızca 138 dakika sahada kalabildi. Cimbom 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda devam etmeyecek.